Рибери может продолжить карьеру в Италии или Турции

Дата публикации: 04-09-2021

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» Франк Рибери пока не определился с новым местом работы.



По словам достаточно авторитетного инсайдера Николо Скиры, в услугах 38-летнего француза заинтересован клуб Серии А «Салернитана», вернувшийся в элитный дивизион спустя 22 года. Руководители «морских коньков» намерены заключить с Рибери соглашение сроком на один год с зарплатой 1 500 000 евро.



Сам футболист, ныне пребывающий в статусе свободного агента, ранее заявлял о своем желании остаться в Италии.



Также инсайдер утверждает, что предметный интерес к вингеру проявляет «Фатих Карагюмрюк», представляющий Суперлигу Турции. Стамбульцы готовы предоставить игроку 2-летний.



Напомним, последним клубом Франка была «Фиорентина», чьи цвета он защищал в период с 2019 по 2021 год. В 51 матче за «фиалок» он сумел отличиться 5 голами и 10 ассистами.