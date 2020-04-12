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Восемь клубов Итальянской Серии А против возобновления сезона

Дата публикации: Сегодня, 11:05 | Категория: Новости футбола

Серии АСерии А

Итальянская пресса сообщает, что восемь клубов Серии А против возобновления чемпионата Италии.

Некоторые источники отмечают, что помимо ранее заявлявших открыто своё нежелание продолжать играть в этом сезоне «Торино», «Сампдории» и «Брешии», в список также входят , «Парма», «Удинезе» и «Фиорентина», «Болонья», СПАЛ».

Напомним, что несколько дней назад было сказано о возможном возобновлении тренировок с 4-го мая, а в конце месяца клубы могут возобновить Серию А и проводить игры без болельщиков.Отметим, что шесть клубов из восьми находятся внизу турнирной таблицы, однако «Парма» , разместившаяся на девятом месте и «Болонья» (десятая) также находятся недалеко от второй половины турнирной таблицы Серии А.

Отметим, что шесть клубов из восьми находятся внизу турнирной таблицы, однако «Парма» , разместившаяся на девятом месте и «Болонья» (десятая) также находятся недалеко от второй половины турнирной таблицы Серии А.

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