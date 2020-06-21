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«Реал Мадрид» может продать Эдегора «Сосьедаду»

Дата публикации: 21-06-2020

Мартин ЭдегорМартин Эдегор

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор может продолжить выступления за «Реал Сосьедад», где проводит нынешний сезон на правах аренды.

Как сообщает AS, в Королевском клубе не заинтересованы в услугах 21-летнего норвежца и готовы рассмотреть вариант с продлением аренды игрока или вовсе полноценной продажей.

В сезоне-2019/2020 Эдегор забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за баскский клуб.

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