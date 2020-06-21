«Реал Мадрид» может продать Эдегора «Сосьедаду»
Дата публикации: 21-06-2020
Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор может продолжить выступления за «Реал Сосьедад», где проводит нынешний сезон на правах аренды.
Как сообщает AS, в Королевском клубе не заинтересованы в услугах 21-летнего норвежца и готовы рассмотреть вариант с продлением аренды игрока или вовсе полноценной продажей.
В сезоне-2019/2020 Эдегор забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за баскский клуб.
Похожие новости:
«Реал Сосьедад» хочет быть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне
Мартин Эдегор Норвежский полузащитник намекнул на то, что проведёт следующий сезон в Сан-Себастьяне. «Реал Сосьедад» взял Эдегора в...
Мартин Эдегор Норвежский полузащитник намекнул на то, что проведёт следующий сезон в Сан-Себастьяне. «Реал Сосьедад» взял Эдегора в...
«Милан» планирует взять Эдегора в аренду
Мартин Эдегор «Милан» рассматривает вариант с арендой и возможностью выкупа полузащитника «Реала» Мартина Эдегора,...
Мартин Эдегор «Милан» рассматривает вариант с арендой и возможностью выкупа полузащитника «Реала» Мартина Эдегора,...
Зидан рассчитывает на Эдегора в следующем сезоне
Мартин Эдегор Норвежский полузащитник наконец начал оправдывать кредиты, выданные ему на «Сантьяго Бернабеу» в 2015 году – именно...
Мартин Эдегор Норвежский полузащитник наконец начал оправдывать кредиты, выданные ему на «Сантьяго Бернабеу» в 2015 году – именно...
«Реал» намерен вернуть Эдегора из аренды по окончании сезона
Управленцы мадридского «Реала» намерены досрочно вернуть из аренды Мартина Эдегора, который выступает за «Реал Сосьедад». ...
Управленцы мадридского «Реала» намерены досрочно вернуть из аренды Мартина Эдегора, который выступает за «Реал Сосьедад». ...
Эдегор может продолжить карьеру в Ливерпуле
Некогда чрезвычайно перспективный и подающий надежды футболист из Норвегии М. Эдегор может быть арендован английским «Ливерпулем». Marca...
Некогда чрезвычайно перспективный и подающий надежды футболист из Норвегии М. Эдегор может быть арендован английским «Ливерпулем». Marca...