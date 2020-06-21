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Гюнтер: «Бавария» – команда невероятного уровня»

Дата публикации: 21-06-2020

Кристиан ГюнтерКристиан Гюнтер

Защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер подвел итоги матча 33-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:3).

«Бавария» – команда невероятного уровня. Именно поэтому они уже восемь лет становятся чемпионами Германии. Мы надеялись, что сегодня они немного сбавят обороты.

У нас были моменты в первом тайме, но два или три раза мы не смогли хорошо разыграть их до конца. Футболисты «Баварии» были очень эффективны – как и по ходу всего сезона. Вот так и проигрываются матчи здесь», – приводит слова Гюнтера пресс-служба «Баварии».

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