Гюнтер: «Бавария» – команда невероятного уровня»

Кристиан Гюнтер

Защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер подвел итоги матча 33-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:3).

«Бавария» – команда невероятного уровня. Именно поэтому они уже восемь лет становятся чемпионами Германии. Мы надеялись, что сегодня они немного сбавят обороты.

У нас были моменты в первом тайме, но два или три раза мы не смогли хорошо разыграть их до конца. Футболисты «Баварии» были очень эффективны – как и по ходу всего сезона. Вот так и проигрываются матчи здесь», – приводит слова Гюнтера пресс-служба «Баварии».