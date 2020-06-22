Балотелли сдал тест на коронавирус
Итальянский СМИ сообщают, что Марио Балотелли сдал тест на коронавирус. Это может означать скорое возвращение нападающего в общую группу «Брешии». Однако по регламенту форварду нужно сдать тест дважды.
Балотелли конфликтует с руководством клуба: игрок отказывался тренироваться и готовится к уходу из последней команды Серии А. Стороны намерены прекратить сотрудничество, однако возвращение Марио к тренировкам немного успокоило бы ситуацию.
Так или иначе, сегодня вечером «Брешию» ждёт выезд к «Фиорентине», и Балотелли не поможет своей команде на «Артемио Франки».
С активом в 16 очков «Брешия» отстаёт от «спасительного» 17-го места на девять баллов.
Телеспорт покажет матч «Фиорентина» – «Брешия» в прямом эфире. Трансляция начнётся в 20:20 по московскому времени.
Похожие новости:
Марио Балотелли «Брешия» расторгла контракт с форвардом Марио Балотелли. Итальянские источники отмечают, что такое решение президент...
Марио Балотелли Контракт Балотелли с «Брешией» ещё на разорван, а спрос на Марио уже есть. По информации Corriere della Sera, с агентом...
Марио Балотелли Конфликт Марио Балотелли с итальянским клубом вышел на новую стадию. По версии агентства ANSA, «Брешия» хочет разорвать...
Нападающий сборной Италии, который к своим 29 годам успел поиграть за такие европейские гранды как «Интер», «Манчестер Сити»,...
Скандально известный форвард «Милана» и сборной Италии по футболу Марио Балотелли посредством своего твиттера сообщил, что стал отцом. ...