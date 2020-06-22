Марио Балотелли

Итальянский СМИ сообщают, что Марио Балотелли сдал тест на коронавирус. Это может означать скорое возвращение нападающего в общую группу «Брешии». Однако по регламенту форварду нужно сдать тест дважды.

Балотелли конфликтует с руководством клуба: игрок отказывался тренироваться и готовится к уходу из последней команды Серии А. Стороны намерены прекратить сотрудничество, однако возвращение Марио к тренировкам немного успокоило бы ситуацию.

Так или иначе, сегодня вечером «Брешию» ждёт выезд к «Фиорентине», и Балотелли не поможет своей команде на «Артемио Франки».

С активом в 16 очков «Брешия» отстаёт от «спасительного» 17-го места на девять баллов.

Телеспорт покажет матч «Фиорентина» – «Брешия» в прямом эфире. Трансляция начнётся в 20:20 по московскому времени.