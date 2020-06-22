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Руни: «Если Клопп пробудет в «Ливерпуле» 10 лет, они выиграют АПЛ раз пять»

Дата публикации: 22-06-2020

Юрген КлоппЮрген Клопп

Английский нападающий заявил, что у «Ливерпуля» есть главная составляющая, чтобы доминировать в АПЛ долгие годы это Юрген Клопп.

«У «Ливерпуля» молодая команда, а все ключевые игроки на долгосрочных контрактах. Они могут выиграть множество трофеев. Клопп сказал, что невозможно доминировать так, как это делал «Юнайтед», но он ошибался. Способ простой: «Ливерпуль» должен позволить Клоппу продолжать работу.

«Юнайтед» доминировал, потому что Ферги долго оставался в клубе. Я думаю, что если Клопп, которому сейчас только 53, останется на «Энфилде» на следующие 10 лет, то они выиграют как минимум пять титулов АПЛ.

Он может продолжать строить отличную команду, потому что игроки хотят переходить в клубы ради работы с таким тренером, как он. С другой стороны, игроки и остаются в клубах из-за менеджеров. И если Клопп уйдёт, то и уход Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино не станет сюрпризом.

Если бы я был владельцем «Ливерпуля», я бы сделал всё, что в моих силах, чтобы удержать его на долгие годы», – заявил Уэйн.

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