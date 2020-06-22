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«Челси» попытается купить Дина Хендерсона у «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 22-06-2020

Дин ХендерсонДин Хендерсон

Лондонский клуб активнее других проводит трансферное лето: ещё до открытия окна «Челси» подписал Зиеша и Вернера. Однако на этом работа клуба на рынке не заканчивается.

Вера Фрэнка Лэмпарда в Кепу Аррисабалагу не вернулась, тренер всё также настаивает на приобретении нового вратаря. Таким может стать Дин Хендерсон, чей контракт принадлежит «Манчестер Юнайтед».

23-летний голкипер вышел на новый уровень за последние два сезона, что Хендерсон провёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Недавно тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер признался, что клуб ещё не решил, где начнёт следующий сезон Хендерсон.

Сообщается, что «Челси» потребуется около 50 млн фунтов, чтобы убедить «Юнайтед» расстаться с вратарём.

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