«Челси» попытается купить Дина Хендерсона у «Манчестер Юнайтед»
Дата публикации: 22-06-2020
Лондонский клуб активнее других проводит трансферное лето: ещё до открытия окна «Челси» подписал Зиеша и Вернера. Однако на этом работа клуба на рынке не заканчивается.
Вера Фрэнка Лэмпарда в Кепу Аррисабалагу не вернулась, тренер всё также настаивает на приобретении нового вратаря. Таким может стать Дин Хендерсон, чей контракт принадлежит «Манчестер Юнайтед».
23-летний голкипер вышел на новый уровень за последние два сезона, что Хендерсон провёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Недавно тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер признался, что клуб ещё не решил, где начнёт следующий сезон Хендерсон.
Сообщается, что «Челси» потребуется около 50 млн фунтов, чтобы убедить «Юнайтед» расстаться с вратарём.
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