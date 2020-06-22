Карло Анчелотти обвинили в неуплате налогов в размере 1 млн евро
Дата публикации: 22-06-2020
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти обвиняется прокураторой Испании в неуплате налогов в размере 1 миллиона евро.
Такая сумма возникла после работы в мадридском «Реале» в сезоне 2014/2015 – специалист в то время не платил налог на доходы от имиджевых прав.
Отмечается, что формулировка обвинения звучит следующим образом: «намерение уклониться от налоговых обязательство перед государством без объяснения причин».
Похожие новости:
Официально: Анчелотти — главный тренер «Эвертона»
Английский клуб объявил о подписании контракта с Карло Анчелотти. Вслед за лондонским «Арсеналом», который 20 декабря объявил о...
Английский клуб объявил о подписании контракта с Карло Анчелотти. Вслед за лондонским «Арсеналом», который 20 декабря объявил о...
Анчелотти может вернуться в «ПСЖ» в следующем сезоне
Именитый итальянец может стать преемником Тухеля на посту наставника «Пари Сен-Жермен». Так, согласно информации издания...
Именитый итальянец может стать преемником Тухеля на посту наставника «Пари Сен-Жермен». Так, согласно информации издания...
Анчелотти ведет переговоры с итальянской федерацией футбола
Карло Анчелотти Бывший рулевой мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти вступил в активные переговоры с Федерацией футбола Италии...
Карло Анчелотти Бывший рулевой мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти вступил в активные переговоры с Федерацией футбола Италии...
Анчелотти: «Бавария не верила в меня»
Карло Анчелотти Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что руководство мюнхенского клуба не верило в него....
Карло Анчелотти Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что руководство мюнхенского клуба не верило в него....
Анчелотти прокомментировал упреки в его сторону
Карло Анчелотти Главный коуч «Баварии» Карло Анчелотти дал оценку словам бывшего тренера «Милана» и итальянской сборной...
Карло Анчелотти Главный коуч «Баварии» Карло Анчелотти дал оценку словам бывшего тренера «Милана» и итальянской сборной...