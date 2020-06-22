Карло Анчелотти обвинили в неуплате налогов в размере 1 млн евро

Карло Анчелотти

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти обвиняется прокураторой Испании в неуплате налогов в размере 1 миллиона евро.

Такая сумма возникла после работы в мадридском «Реале» в сезоне 2014/2015 – специалист в то время не платил налог на доходы от имиджевых прав.

Отмечается, что формулировка обвинения звучит следующим образом: «намерение уклониться от налоговых обязательство перед государством без объяснения причин».