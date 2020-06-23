Гвардиола: «Тяжело найти замену Давиду Сильве, но у нас есть Фоден»
20-летний полузащитник сделал дубль в игре с «Бёрнли» (5:0) и был признан игроком матча. Тренер «Сити» в очередной раз дал понять, что именно в Фодене видит замену 34-летнему Давиду Сильве.
«Когда Давид сказал, что это его последний год, я сказал руководству, что у нас есть Фил, так что инвестиции не понадобятся.
Трудно найти замену Давиду Сильве, учитывая всё, что он сделал для этого клуба. Игроки вроде Джо Харта, Пабло Сабалеты, Яя Туре и Давида помогли нам стать теми, кто мы есть. Найти замену Давиду Сильве трудно, но у нас есть молодой фанат «Манчестер Сити», который добавляет в игру нечто особенное и уникальное каждый раз, когда выходит на поле.
В следующие 10-15 лет он будет невероятным в нашем составе, у меня нет сомнений по этому поводу», – сказал Гвардиола.
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