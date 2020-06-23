У Чалханоглу есть амбиции играть в Лиге чемпионов
Гордон Стипич, агент полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, высказался о будущем 26-летнего игрока сборной Турции. Он заявил, что Хакан счастлив в итальянском клубе, однако у него есть амбиции играть в Лиге чемпионов.
В это же время «Милан» борется лишь за попадание в Лигу Европы, а от зоны Лиги чемпионов клуб отстаёт на 12 баллов.
«Хакан усиленно тренировался во время карантина. Он проявил свои профессиональные качества, амбиции для топ-клуба. Не удивлён этому. Чалханоглу способен играть на разных позициях, но особенно годен в игре под нападающим. Он читает игру.
Все знают, что срок его контракта истекает в 2021-ом году. Я ещё не общался с «Миланом» о продлении, но у нас и игрока большие амбиции. Его цель – играть в Лиге чемпионов.
Не знаю, что будет в конце сезона. Сейчас Хакан счастлив в «Милане» и с гордостью играет под №10. Однако следует учитывать и индивидуальные амбиции игроков», – приводит слова Стипича Tuttomercatoweb.
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