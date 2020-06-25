«Реал» и «Барселона» заинтересовались хавбеком «Арсенала» Гендузи
Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи привлек внимание испанских грандов, сообщает Le10sport.
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии 21-летний француз насмехался над зарплатами игроков «Брайтона». Руководство лондонского клуба недовольно поведением Маттео, в связи с чем готово продать игрока в предстоящее трансферное окно.
По данным источника, ситуацией хотят воспользоваться «Барселона» и мадридский «Реал», которые внимательно следят за ситуацией с Гендузи. Также отмечается, что конкуренцию в гонке за футболиста «канониров» составит клуб английской Премьер-лиги, а именно – «Лестер Сити».
В сезоне-2019/2020 Гендузи провел в футболке «Арсенала» 34 матча, отметившись 3 результативными передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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