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Фаната «Бернли» уволили из-за баннера «Жизни белых важны»

Дата публикации: 25-06-2020

Фанат &laquo;Бернли&raquo;Фанат &laquo;Бернли&raquo;

Фанат «Бернли» Джейк Хеппл, взявший на себя ответственность за запуск баннера «Жизни белых важны» на самолете во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», уволен с работы.

Представители компании Paradigm Precision, в которой 24-летний мужчина работал сварщиком, заявили, что она «не одобряет и не потерпит проявление расизма ни в какой форме». Сам болельщик не жалеет о своем поступке. Он также заявил, что полиция готова предоставить ему защиту, если он или его родственники будут получать угрозы.

«Я не расист. Меня хотят выставить таким, но это не так. У меня много друзей среди темнокожих и азиатов, а мой баннер был вдохновлен движением Black Lives Movement. Мы не хотели как-то оскорбить это движение или темнокожих людей, но мы хотели сказать, что жизни белых людей тоже важны.

В полиции мне сообщили, что я не совершал преступлений и не сделал ничего плохого. Меня спросили, все ли у меня в порядке и нужна ли мне защита. Не понимаю, почему меня выставляют преступником. Считаю, что реакция на произошедшее преувеличена», – приводит слова Хеппла Daily Mail.

Также отмечается, что подруга Джейка, которая работает косметологом, тоже была уволена с работы за публикации социальных сетях, которые посчитали расистскими.

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