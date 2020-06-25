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«Милан» предложил Доннарумме новый контракт

Дата публикации: 25-06-2020

Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма

. Голкипер зарабатывает в клубе шесть миллионов евро.

Контракт Доннаруммы с клубом истекает в следующем сезоне. Генеральный директор «Милана» Иван Газидис настроен на сокращение зарплат в команде, однако для 21-летнего вратаря готов сделать исключение. Газидис не хочет потерять Доннарумму свободным агентов летом 2021-го года.

Сообщается, что переговоры между руководством клуба и агентом игрока Мино Райолой продолжаются.

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