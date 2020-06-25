Юный Лионель Месси смотрел на Рикельме, словно на Бога

Лионель Месси

Хосеп Мингелья, первый агент Лионеля Месси, рассказал об отношении капитана «Барсы» к Хуану Роману Рикельме на заре собственной карьеры.

«Иногда Месси присоединялся на барбекю, и я помню как однажды пришли Мотта, Рошембак, Рикельме и другие игроки, а Лео сидел в самом углу и смотрел на Рикельме, словно тот Иисус Христос.

Для него Рикельме был великим кумиром: он был левоногим и играл в «Барселоне» на позиции «десятки». Помню, что Лео только смотрел на него, потому что был таким стеснительным, что из него нельзя было вытянуть ни слова», – сказал Хосеп.