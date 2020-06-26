Педро сменит АПЛ на Серию А

Педро Родригес достиг полной договоренности о переходе в «Рому», о чём сообщил журналист «Sky Sport» Фабрицио Романо, специализирующийся на футбольных трансферах.



По его данным, вскоре испанский футболист подпишет с «джаллоросси» контракт, рассчитанный до середины 2022 года. За два сезона в римском клубе он заработает 7 000 000 евро.



Накануне стало известно, что Педро продлил истекающее 30 июня соглашение с «Челси» до 31 августа, на случай если его команда сможет добраться до финала Лиги чемпионов. При этом, стоит отметить, что вероятность такого развития событий крайне мала. Первый матч 1/8 финала, в котором подопечные Лэмпарда на своём поле принимали «Баварию», был с треском проигран (0:3). Ответный поединок запланирован на 7 августа.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 32-летний вингер провёл 9 матчей, отметился 1 голом и 1 ассистом.