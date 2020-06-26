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Глик вернется в Серию А, но не в «Торино»?

Дата публикации: 26-06-2020

Глик вернется в Серию А, но не в «Торино»?

«Беневенто» попытается выиграть борьбу за Камиля Глик этим летом, передаёт «La Gazzetta dello Sport».

Об амбициозных планах лидера Серии Б известно давно. Сначала в список желанных приобретений Филиппо Индзаги попали Даниэль Старридж (в настоящее время без клуба) и Фернандо Льоренте («Наполи»). Теперь внимание 46-летнего специалиста привлёк Глик.

Поляк является лидером и капитаном «Монако», но все чаще говорят о его возможном прощании с французской командой. Ранее 32-летний футболист был связан в основном с «Торино», где его до сих пор обожают местные фанаты. Несмотря на это, «Беневенто» не теряет надежды на приобретение опытного защитника.

Согласно данным источника, Оресте Вигорито, президент будущего участника Серии А, намерен договориться с «монегасками» о трансфере Глика.

Действующий трудовой договор Камиля с «Монако» истекает в середине 2021 года.

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