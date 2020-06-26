  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Фрэнк Лэмпард поздравил «Ливерпуль»: «Справедливая и заслуженная победа»

Дата публикации: 26-06-2020

Фрэнк ЛэмпардФрэнк Лэмпард

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поздравил «Ливерпуль» с первым чемпионством за 30 лет. Победа «Челси» над «Манчестер Сити» позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом АПЛ.

«Мы поздравляем «Ливерпуль». Титул был оформлен не в сегодняшнем матче. «Ливерпуль» заслужил его давно стабильностью, высоким уровнем игры и умением побеждать. Это справедливая и полностью заслуженная победа. В их команде собраны великолепные игроки, которыми руководит невероятный тренер. Я знаю, сколько труда нужно приложить для победы в чемпионате, особенно при таком уровне конкуренции — мы видели, насколько хорош был сегодня «Манчестер Сити». Еще раз поздравляю их, они это заслужили».

Это две из лучших, если не лучшие, команды мира. Я уверен, что они останутся на достигнутом уровне, поэтому нам нужно сократить отставание от них».

«Победа над «Сити», безусловно, важна, но в текущем сезоне мы недосчитались множества очков из-за отсутствия стабильности, которой могут похвастать эти команды. Очевидно, между нами есть разрыв, который невозможно устранить за один день или совершив пару приобретений. Нам предстоит очень много работы».

«Ливерпуль» и «Сити» имеют сыгранные на протяжении нескольких лет составы, которые добивались и продолжают добиваться успехов. Нам еще есть, куда расти», – сказал специалист.

Похожие новости:

  • «Манчестер Сити» готов организовать чемпионский коридор «Ливерпулю»
    «Манчестер Сити» готов организовать чемпионский коридор «Ливерпулю»
    Ливерпуль «Манчестер Сити» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля», если команда Юргена Клоппа гарантирует себе...
  • «Челси» нацелился на защитника «Монако» Балло-Туре
    «Челси» нацелился на защитника «Монако» Балло-Туре
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет подписать левого защитника «Монако» Фоде Балло-Турре, сообщает сайт...
  • Канте предпочитает остаться в «Челси», несмотря на интерес «Реала» и «Барсе ...
    Канте предпочитает остаться в «Челси», несмотря на интерес «Реала» и «Барсе ...
    Полузащитник рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с лондонским клубом. Несмотря на интерес со стороны испанских грандов в лице...
  • Роджерс: «Ман Сити главный претендент на чемпионство в АПЛ»
    Роджерс: «Ман Сити главный претендент на чемпионство в АПЛ»
    Наставник «Ливерпуля» Брэндан Роджерс считает, что «Манчестер Сити» главный фаворит сезона. В субботнем матче в рамках 17-го...
  • Лэмпард: «Когда мы играем в свою игру, нас сложно остановить»
    Лэмпард: «Когда мы играем в свою игру, нас сложно остановить»
    Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард рассказал, что победа над «Вест Хэмом» (3:0) стала лучшей из...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close