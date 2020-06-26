Фрэнк Лэмпард поздравил «Ливерпуль»: «Справедливая и заслуженная победа»

Фрэнк Лэмпард

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поздравил «Ливерпуль» с первым чемпионством за 30 лет. Победа «Челси» над «Манчестер Сити» позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом АПЛ.

«Мы поздравляем «Ливерпуль». Титул был оформлен не в сегодняшнем матче. «Ливерпуль» заслужил его давно стабильностью, высоким уровнем игры и умением побеждать. Это справедливая и полностью заслуженная победа. В их команде собраны великолепные игроки, которыми руководит невероятный тренер. Я знаю, сколько труда нужно приложить для победы в чемпионате, особенно при таком уровне конкуренции — мы видели, насколько хорош был сегодня «Манчестер Сити». Еще раз поздравляю их, они это заслужили».

Это две из лучших, если не лучшие, команды мира. Я уверен, что они останутся на достигнутом уровне, поэтому нам нужно сократить отставание от них».

«Победа над «Сити», безусловно, важна, но в текущем сезоне мы недосчитались множества очков из-за отсутствия стабильности, которой могут похвастать эти команды. Очевидно, между нами есть разрыв, который невозможно устранить за один день или совершив пару приобретений. Нам предстоит очень много работы».

«Ливерпуль» и «Сити» имеют сыгранные на протяжении нескольких лет составы, которые добивались и продолжают добиваться успехов. Нам еще есть, куда расти», – сказал специалист.