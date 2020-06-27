«Интер» близок к подписанию правого защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими

Ашраф Хакими

Сообщается, что миланский «Интер» близок к подписанию контракта с защитником мадридского «Реала» Ашрафом Хакими.

Хакими, который находится на правах аренды в дортмундской «Боруссии» в течении двух сезонов, вернется в мадридский «Реал» следующим летом. Однако эти планы могут измениться, так как «Интер», по-видимому, близок к подписанию марокканского игрока.

По сообщениям итальянских СМИ известно, что соглашение между «Интером» и Мадридом близится к завершению. Нерадзурри хотят заплатить 45 миллионов евро, включая бонусы за контракт универсального правого защитника.

Сам Хакими, как говорят, уже имеет предварительное соглашение с «La Beneamata» о пятилетнем контракте стоимостью 5-6 миллионов евро за сезон. Это огромная цифра для 21-летнего игрока, особенно в нынешней пандемической ситуации.

Хакими готов уйти, потому что нет никакой гарантии места в стартовом составе в «Реале» в следующем сезоне. Хотя Хакими ранее заявлял, что «Лос-Бланкос» остается клубом его сердца, но он не будет возражать против переезда, если его не хотят видеть.

Хотя официального подтверждения пока нет, но эта сделка выглядит очень вероятной. С финансовой точки зрения это соглашение, вероятно, устроит обе команды.