«Интер» близок к подписанию правого защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими
Сообщается, что миланский «Интер» близок к подписанию контракта с защитником мадридского «Реала» Ашрафом Хакими.
Хакими, который находится на правах аренды в дортмундской «Боруссии» в течении двух сезонов, вернется в мадридский «Реал» следующим летом. Однако эти планы могут измениться, так как «Интер», по-видимому, близок к подписанию марокканского игрока.
По сообщениям итальянских СМИ известно, что соглашение между «Интером» и Мадридом близится к завершению. Нерадзурри хотят заплатить 45 миллионов евро, включая бонусы за контракт универсального правого защитника.
Сам Хакими, как говорят, уже имеет предварительное соглашение с «La Beneamata» о пятилетнем контракте стоимостью 5-6 миллионов евро за сезон. Это огромная цифра для 21-летнего игрока, особенно в нынешней пандемической ситуации.
Хакими готов уйти, потому что нет никакой гарантии места в стартовом составе в «Реале» в следующем сезоне. Хотя Хакими ранее заявлял, что «Лос-Бланкос» остается клубом его сердца, но он не будет возражать против переезда, если его не хотят видеть.
Хотя официального подтверждения пока нет, но эта сделка выглядит очень вероятной. С финансовой точки зрения это соглашение, вероятно, устроит обе команды.
Похожие новости:
Ашраф Хакими Крайний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Интере». Об этом...
Ашраф Хакими Три английских топ-клуба интересовались у мадридского «Реала» о возможности приобретения защитника Ашрафа Хакими, сообщает...
Ашраф Хакими Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что защитник Ашраф Хакими вернётся в «Реал» их двухлетней аренды в дортмундской...
Ашраф Хакими 2-летняя аренда Ашрафа Хакими в Дортмунд завершается этим летом. Немецкий клуб обратится к «Реалу» в попытке сохранить...
Оливье Жиру находится в шаге от перехода в миланский «Интернационале». Как информирует «Sky Sport Italia», трансфер...