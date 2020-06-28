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Форвард «Штутгарта» Марио Гомес завершил карьеру

Дата публикации: 28-06-2020

Марио ГомесМарио Гомес

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес помог команде выйти в Бундеслигу, забив гол в заключительном матче сезона, и завершил карьеру. 34-летний футболист последние 2,5 года провёл в Штутгарте.

Всего за местную команду он выступал на протяжении десяти лет. Также Гомес играл в составе мюнхенской «Баварии», «Вольфсбурга», «Фиорентины» и «Бешикташа». На счету немецкого нападающего 9 трофеев на клубном уровне.

В 2007-ом году он признавался лучшим игроком года в Германии, а в сезоне 2010/2011 он становился лучшим снайпером Бундеслиги (28 мячей).

Также на его счету 78 игр и 31 гол в составе национальной сборной. Он выигрывал серебряные медали ЕВРО-2008 и бронзовые на ЧМ-2010.

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