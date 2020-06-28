Форвард «Штутгарта» Марио Гомес завершил карьеру
Дата публикации: 28-06-2020
Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес помог команде выйти в Бундеслигу, забив гол в заключительном матче сезона, и завершил карьеру. 34-летний футболист последние 2,5 года провёл в Штутгарте.
Всего за местную команду он выступал на протяжении десяти лет. Также Гомес играл в составе мюнхенской «Баварии», «Вольфсбурга», «Фиорентины» и «Бешикташа». На счету немецкого нападающего 9 трофеев на клубном уровне.
В 2007-ом году он признавался лучшим игроком года в Германии, а в сезоне 2010/2011 он становился лучшим снайпером Бундеслиги (28 мячей).
Также на его счету 78 игр и 31 гол в составе национальной сборной. Он выигрывал серебряные медали ЕВРО-2008 и бронзовые на ЧМ-2010.
Похожие новости:
Марио Гомес вернулся в Бундеслигу
Официальный сайт «Вольфсбурга» отрапортовал о возвращении в Бундеслигу нападающего Марио Гомеса, с которым Автозаводцы подписали...
Официальный сайт «Вольфсбурга» отрапортовал о возвращении в Бундеслигу нападающего Марио Гомеса, с которым Автозаводцы подписали...
Бешикташ: лучше Гомес, чем Балотелли
Спортдир турецкого «Бешикташа» Э. Торуногуллари сообщил, что этим летом клуб желает выкупить контракт М. Гомеса, отдав предпочтение этому...
Спортдир турецкого «Бешикташа» Э. Торуногуллари сообщил, что этим летом клуб желает выкупить контракт М. Гомеса, отдав предпочтение этому...
Видич завершил карьеру
Неманья Видич решил прекратить выступления. Об этом сегодня стало известно из Твиттера «Ман Юнайтед»: «Экс-оборонец...
Неманья Видич решил прекратить выступления. Об этом сегодня стало известно из Твиттера «Ман Юнайтед»: «Экс-оборонец...
Бруно Гомес станет игроком «Интернасьонала»
Бывшая трансферная цель «Манчестер Юнайтед», молодой бразильский нападающий Бруно Гомес (на фото справа) объявил, что он продолжит...
Бывшая трансферная цель «Манчестер Юнайтед», молодой бразильский нападающий Бруно Гомес (на фото справа) объявил, что он продолжит...
М.Гомес приступил к тренировкам в общей группе
Экс-игрок мюнхенской «Баварии», а ныне форвард итальянской «Фиорентины» Марио Гомес уже в ближайшее время вернется на поле. ...
Экс-игрок мюнхенской «Баварии», а ныне форвард итальянской «Фиорентины» Марио Гомес уже в ближайшее время вернется на поле. ...