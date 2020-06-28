Артета: «Есть возможность побороться за Кубок Англии»

Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе лондонцев в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Голами у гостей отметились Пепе и Себальос, забивший победный гол в добавленное время.

Таким образом, известны уже два полуфиналиста турнира – помимо «Арсенала» это также «Манчестер Юнайтед».

«Я очень рад. Здесь трудно побеждать. Я доволен отношением игроков.

Сейчас есть прекрасная возможность побороться за титул и пробиться в Европу. После возобновления мы провели 4 выездных матча. Спасибо Премьер-лиге за то, что мы играем каждые три дня.

Знал, что у «Шеффилд Юнайтед» будут моменты. Они оказывают давление, но мы смогли выиграть», – приводит слова Артеры BBC.