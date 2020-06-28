  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Артета: «Есть возможность побороться за Кубок Англии»

Дата публикации: 28-06-2020

Микель АртетаМикель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе лондонцев в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Голами у гостей отметились Пепе и Себальос, забивший победный гол в добавленное время.

Таким образом, известны уже два полуфиналиста турнира – помимо «Арсенала» это также «Манчестер Юнайтед».

«Я очень рад. Здесь трудно побеждать. Я доволен отношением игроков.

Сейчас есть прекрасная возможность побороться за титул и пробиться в Европу. После возобновления мы провели 4 выездных матча. Спасибо Премьер-лиге за то, что мы играем каждые три дня.

Знал, что у «Шеффилд Юнайтед» будут моменты. Они оказывают давление, но мы смогли выиграть», – приводит слова Артеры BBC.

Похожие новости:

  • «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Салису
    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Салису
    «Красные дьяволы» нацелены на приобретение ганского футболиста. Центрбек «Вальядолида» Мохаммед Салису попал на карандаш к...
  • «Арсенал» готов предложить более € 50 млн и Джаку за игрока «Лестера»
    «Арсенал» готов предложить более € 50 млн и Джаку за игрока «Лестера»
    Новоиспеченный главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет усилить состав своей команды хавбеком «Лестер Сити» Уилфридом...
  • Микель Артета возглавил «Арсенал»
    Микель Артета возглавил «Арсенал»
    Экс-игрок «ПСЖ», «Эвертона» и «Арсенала» Микель Артета назначен на пост главного тренера «пушкарей»,...
  • Гвардиола видит своим преемником Артету на посту тренера «Ман Сити»
    Гвардиола видит своим преемником Артету на посту тренера «Ман Сити»
    Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал имя своего приемника — Микель Артета. «Я практически не сомневаюсь, что...
  • Венгер: «Только стабильная игра, позволит нам побороться за победу в АПЛ»
    Венгер: «Только стабильная игра, позволит нам побороться за победу в АПЛ»
    Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал игру «Челси» и «Манчестер Сити». «В этом сезоне...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close