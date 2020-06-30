Тиаго Силва продлил контракт с «ПСЖ»

Тиаго Силва

«ПСЖ» сообщил, что три игрока, у которых контракты истекают в конце июня 2020-го года, продлили соглашения до окончания сезона 2019/2020 и смогут сыграть в матчах Лиги чемпионов.

Речь идёт о защитнике Тиаго Силве, вратаре Серхио Рико и форварде Эрике Максиме Чупо-Мотинге. Неизвестно, останутся ли эти футболисты в Париже после завершения контракта.

Тиаго Силва в текущем сезоне сыграл за французский клуб 30 игр, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

На счету Серхио Рико 8 игр, Чупо-Мотинга – 17 игр и 5 голов.

«ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в четвертьфинал турнира, который пройдёт в августе.