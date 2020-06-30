«Милан» готов дать Доннарумме новый контракт с повышением зарплаты

Руководство «Милана» крайне заинтересовано в том, чтобы первый номер команды Джанлуиджи Доннарумма продолжил выступления в стенах «Сан-Сиро».



Как сообщает итальянские СМИ, «россонери» ведут переговоры с агентом игрока Миной Райолой о заключении нового трудового договора, рассчитанного до 2023 года. Чтобы удержать своего воспитанника клуб готов существенно увеличить ему заработную плату. Как известно, по нынешнему контракту, истекающему в середине 2021 года, сезонная зарплата Джанлуиджи составляет 6 000 000 евро.



По состоянию на сегодняшний день трансферная стоимость 21-летнего кипера оценивается в 49,5 млн евро.



В рамках текущего розыгрыша Серии А Доннарумма провёл 26 матчей (в 11 из них сыграл на ноль) и пропустил 31 мяч.