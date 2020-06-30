«Милан» готов дать Доннарумме новый контракт с повышением зарплаты
Дата публикации: 30-06-2020
Руководство «Милана» крайне заинтересовано в том, чтобы первый номер команды Джанлуиджи Доннарумма продолжил выступления в стенах «Сан-Сиро».
Как сообщает итальянские СМИ, «россонери» ведут переговоры с агентом игрока Миной Райолой о заключении нового трудового договора, рассчитанного до 2023 года. Чтобы удержать своего воспитанника клуб готов существенно увеличить ему заработную плату. Как известно, по нынешнему контракту, истекающему в середине 2021 года, сезонная зарплата Джанлуиджи составляет 6 000 000 евро.
По состоянию на сегодняшний день трансферная стоимость 21-летнего кипера оценивается в 49,5 млн евро.
В рамках текущего розыгрыша Серии А Доннарумма провёл 26 матчей (в 11 из них сыграл на ноль) и пропустил 31 мяч.
Похожие новости:
«Милан» предложил Доннарумме новый контракт
Джанлуиджи Доннарумма . Голкипер зарабатывает в клубе шесть миллионов евро. Контракт Доннаруммы с клубом истекает в следующем сезоне. Генеральный...
Джанлуиджи Доннарумма . Голкипер зарабатывает в клубе шесть миллионов евро. Контракт Доннаруммы с клубом истекает в следующем сезоне. Генеральный...
Доннарумма готов продлить контракт с «Миланом»
Джанлуиджи Доннарумма Голкипер Джанлуиджи Доннарумма согласен продлить соглашение с «Миланом», утверждает Corriere della Sera. По данным...
Джанлуиджи Доннарумма Голкипер Джанлуиджи Доннарумма согласен продлить соглашение с «Миланом», утверждает Corriere della Sera. По данным...
Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом»
Игрок больше не хочет продолжать выступления на «Джузеппе Меацца» и намерен сменить клуб. Согласно данным издания «Corriere...
Игрок больше не хочет продолжать выступления на «Джузеппе Меацца» и намерен сменить клуб. Согласно данным издания «Corriere...
Доннарумма хочет получать 10 млн евро в год
«Милан» всё ещё пытается договориться со своим вратарём Дж. Доннаруммой относительно нового трудового договора. Ранее появилась...
«Милан» всё ещё пытается договориться со своим вратарём Дж. Доннаруммой относительно нового трудового договора. Ранее появилась...
Манчестер Юнайтед готов выложить 40 млн за Доннарумму
Джанлуиджи Доннарумма попал на радар английскому гранду, который ради приобретения 16-летнего дарования «Милана» готов раскошелиться на...
Джанлуиджи Доннарумма попал на радар английскому гранду, который ради приобретения 16-летнего дарования «Милана» готов раскошелиться на...