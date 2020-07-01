«Манчестер Юнайтед» не готов платить за Санчо больше 50 млн фунтов.
Дата публикации: 01-07-2020
Согласно Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, однако не готов платить за игрока более 50 миллионов фунтов.
Руководство «шемлей» же запрашивает за 20-летнего англичанина порядка 100 миллионов фунтов. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.
В сезоне-2019/2020 Санчо записал на свой счет 20 голов и 20 результативных передач в 44 матчах за «Боруссию» Дортмунд.
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