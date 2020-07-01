Зинедин Зидан выразил надежду, что Эден Азар не получит травм в будущем
Дата публикации: 01-07-2020
Зинедин Зидан: «Надеюсь, у соперников не будем желания специально травмировать Эдена Азара»
«Эден является одним из ключевых игроков нашей команды и соперники это знают. Будем надеяться, что у них не будет желания его специально травмировать.
Эдену было непросто без матчей, но нужно идти дальше», – сказал специалист. Напомним, что Эден Азар в первом сезоне за «Реал» из-за травм сыграл всего лишь 19 матчей и забил 1 гол.
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Источник: Эден Азар контактировал с Реалом
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