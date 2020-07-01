Микель Артета: «Зарплата Озила – это результат переговоров между клубом и игроком»

Месут Озил

Главный тренер лондонского «Арсенала» Артета поделился мнением о положении хавбека Месута Озила в клубе. Немецкий игрок является одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ, он зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне Озил провел за «Арсенал» 23 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

«Зарплата Озила – это результат переговоров между клубом и игроком, у меня нет вопросов к этому. Я считаю, что игроки получают столько, сколько заслуживают.

Мое единственное желание – чтобы игроки выкладывались на максимуме во время игры. Я хорошо его знаю, ведь мы вместе играли. Месут является прекрасным футболистом», – сказал Артета.