Мустафи хочет расторгнуть контракт с «Арсеналом»
По сообщениям британской прессы, защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта.
Соглашение 28-летнего футболиста с «канонирами», которого по ходу сезона использовали всего три раза в Премьер-лиге (сыграл 43 минуты), рассчитано до 31 июня этого года.
Сайт Football.london утверждает, что Мустафи станет следующим игроком, покинувшим «Арсенал» в зимнее трансферное окно, так как Микель Артета больше не видит защитника в своей команде. За ситуацией вокруг Мустафи следят клубы из Германии и Италии. В декабре интерес к опытному немцу приписывали «Барселоне» и «Лацио».
Сеад Колашинац и Уильям Салиба были арендованы лондонцами в этом месяце, в то время как контракт Сократиса Папастатопулоса был расторгнут. Кроме того, на днях стены «Эмирейтс Стэдиум» покинул и Месут Озил, который присоединился к «Фенербахче» бесплатно (свободный агент).
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