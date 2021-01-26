«Реал» готов отказаться от трансфера Мбаппе в пользу Холанда
Мадридский «Реал» намерен сосредоточится на подписании контракта с нападающим «Боруссии» Дортмунд Эрлингом Браутом Холандом после того, как Килиан Мбаппе намекнул, что готов остаться в «Пари Сен-Жермен». До этого момента считалось, что игрок сборной Франции был на первом месте в списке желаемых покупок «сливочных» в летнюю трансферную кампанию.
Как известно, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает через 18 месяцев, что может вынудить руководство французского гранда продать своего звёздного нападающего после этого сезона, чтобы потом не потерять его бесплатно. Однако на прошлой неделе победитель чемпионата мира-2018 заявил, что он очень счастлив на «Парк-де-Пренс» и теперь, как ожидается, согласует условия новой долгосрочной сделки с парижанами.
Согласно сообщению «Daily Express», если это произойдёт, то «Реал» отдаст приоритет подписанию бомбардира сборной Норвегии Холанду.
Ходят слухи, что в трудовом договоре 20-летнего футболиста с «Боруссией» есть пункт об обязательных отступных, которые составляют 75 миллионов евро. Правда активировать его можно будет только в 2022 году.
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