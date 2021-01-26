Официально: «Челси» уволил Лэмпарда
«Челси» подтвердил увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.
В последние недели «синие» находились не в лучшей форме. Выиграв всего две из восьми последних игр Премьер-лиги, они опустились на девятое место в турнирной таблице, а отставание от лидера соревнования «Манчестер Юнайтед» достигло уже 11 очков.
Во всех турнирах «Челси» выиграл три из последних четырех игр. В последнем матче подопечные Лэмпарда взяли верх над «Лутон Таун» в Кубке Англии, но форма команды в АПЛ привела к тому, что владелец клуба Роман Абрамович «нажал на курок».
В заявлении, опубликованном на официальном сайте «Челси», говорится, что Фрэнки был уволен, поскольку недавние результаты не оправдали ожиданий клуба. Под его управлением команда застряла в середине таблицы без какого-либо четкого пути к устойчивому улучшению.
Лэмпард, который, как ожидается, вскоре будет заменен бывшим боссом «Пари Сен-Жермен» Томасом Тухелем, покидает «Стэмфорд Бридж» с 44 победами в 84 играх.
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