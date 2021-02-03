  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Маркос Рохо покинул «МЮ» и перешёл в «Бока Хуниорс»

Дата публикации: 03-02-2021

Маркос Рохо покинул «МЮ» и перешёл в «Бока Хуниорс»

Маркос Рохо завершил свой переход из «Манчестер Юнайтед» в «Бока Хуниорс». По словам журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» отпустили аргентинца на родину без компенсации, то есть он покинул «Олд Траффорд» в статусе свободного агента.

Официальный сайт «Боки» уже объявил о подписании трудового договора с 30-летним защитником.

Рохо перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» летом 2014 года. Однако последний матч в футболке английского гранда он провёл в еще ноябре 2019 года. В прошлом сезоне Рохо выступал за аргентинский «Эстудеантес» (аренда).

В составе «МЮ» Маркосу удалось стать победителем Кубка Англии-2016, Суперкубок Англии-2016, Кубка английской лиги-2017, а также Лиги Европы-2017.

Напомним, что с 2010 по 2012 год футболист играл в России за столичный «Спартак».

Похожие новости:

  • Рохо отправится в аренду в «Эструдиантес»
    Рохо отправится в аренду в «Эструдиантес»
    Центрбек «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо покинет «Олд Траффорд». По сообщениям британского таблоида «Mirror»,...
  • Зенит намерен вернуть в Россию Маркоса Рохо
    Зенит намерен вернуть в Россию Маркоса Рохо
    Маркос Рохо, защитник «Манчестер Юнайтед», представлявший «Спартак» в период с 2010-го по 2012-й год, может снова очутиться в...
  • «МЮ» пытается договориться со Спортином по поводу Рохо
    «МЮ» пытается договориться со Спортином по поводу Рохо
    «Манчестер Юнайтед» не оставляет попытки подписать 24-летнего защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Рохо. Вчера в прессе появилась информация,...
  • Рохо получил рабочую британскую визу
    Рохо получил рабочую британскую визу
    Новобранец «Манчестер Юнайтед» уже совсем скоро сможет присоединиться к своему новому коллективу. Следует напомнить, Маркос Рохо переехал на «Олд...
  • «Ман Юнайтед» продаст двух игроков в январе
    «Ман Юнайтед» продаст двух игроков в январе
    «Манчестер Юнайтед» решил разгрузить состав избавившись от двух игроков. По сведениям «Daily Star», в январе 2020 года клуб...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close