Маркос Рохо покинул «МЮ» и перешёл в «Бока Хуниорс»
Маркос Рохо завершил свой переход из «Манчестер Юнайтед» в «Бока Хуниорс». По словам журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» отпустили аргентинца на родину без компенсации, то есть он покинул «Олд Траффорд» в статусе свободного агента.
Официальный сайт «Боки» уже объявил о подписании трудового договора с 30-летним защитником.
Рохо перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» летом 2014 года. Однако последний матч в футболке английского гранда он провёл в еще ноябре 2019 года. В прошлом сезоне Рохо выступал за аргентинский «Эстудеантес» (аренда).
В составе «МЮ» Маркосу удалось стать победителем Кубка Англии-2016, Суперкубок Англии-2016, Кубка английской лиги-2017, а также Лиги Европы-2017.
Напомним, что с 2010 по 2012 год футболист играл в России за столичный «Спартак».
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