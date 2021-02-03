Маркос Рохо покинул «МЮ» и перешёл в «Бока Хуниорс»

Дата публикации: 03-02-2021

Маркос Рохо завершил свой переход из «Манчестер Юнайтед» в «Бока Хуниорс». По словам журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» отпустили аргентинца на родину без компенсации, то есть он покинул «Олд Траффорд» в статусе свободного агента.



Официальный сайт «Боки» уже объявил о подписании трудового договора с 30-летним защитником.



Рохо перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» летом 2014 года. Однако последний матч в футболке английского гранда он провёл в еще ноябре 2019 года. В прошлом сезоне Рохо выступал за аргентинский «Эстудеантес» (аренда).



В составе «МЮ» Маркосу удалось стать победителем Кубка Англии-2016, Суперкубок Англии-2016, Кубка английской лиги-2017, а также Лиги Европы-2017.



Напомним, что с 2010 по 2012 год футболист играл в России за столичный «Спартак».