  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Хакими может продолжить карьеру в АПЛ

Дата публикации: 03-02-2021

Хакими может продолжить карьеру в АПЛ

Ашраф Хакими уже в ближайшее межсезонье может покинуть миланский «Интер». На футболиста сборной Марокко претендуют сразу три гранда английской Премьер-лиги. Об этом пишет «The Athletic».

По данным спортивного ресурса, предметный интерес к 22-летнему правому хавбеку проявляют «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». Все три клуба рассматривают возможность покупки игрока в следующее трансферное окно.

В сентябре прошлого года «нерадзурри» приобрели права на Ашрафа у «Реала» за 40 000 000 евро. Упомянутый источник утверждает, что сумма была разделена на несколько траншей, но и это не помогло итальянцам избежать проблем с выплатами. Их задолженность перед «сливочными» постоянно растёт, что в итоге может привести к вынужденному расставанию с Хакими.

На сегодняшний день рыночная стоимость марокканца оценивается в € 50 млн евро.

В 27 поединках за команду Антонио Конте одарённый полузащитник занёс в свой актив шесть голов и четыре ассиста.

Похожие новости:

  • «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    Три английских топ-клуба интересовались у мадридского «Реала» о возможности приобретения защитника Ашрафа Хакими, сообщает 90 min. Речь...
  • «Интер» готов к приобретению Ашрафа Хакими за 40 млн евро
    «Интер» готов к приобретению Ашрафа Хакими за 40 млн евро
    Крайний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщается на...
  • «Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
    «Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
    По информации итальянских СМИ, «Интер» подписал контракт с защитником Ашрафом Хакими. Официально миланцы должны об этом объявить в...
  • Ашраф Хакими может повлиять на трансфер Холанда в «Реал Мадрид»
    Ашраф Хакими может повлиять на трансфер Холанда в «Реал Мадрид»
    2-летняя аренда Ашрафа Хакими в Дортмунд завершается этим летом. Немецкий клуб обратится к «Реалу» в попытке сохранить защитника:...
  • «Интер» близок к подписанию правого защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими
    «Интер» близок к подписанию правого защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими
    Сообщается, что миланский «Интер» близок к подписанию контракта с защитником мадридского «Реала» Ашрафом Хакими. Хакими,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close