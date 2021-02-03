Хакими может продолжить карьеру в АПЛ

Дата публикации: 03-02-2021

Ашраф Хакими уже в ближайшее межсезонье может покинуть миланский «Интер». На футболиста сборной Марокко претендуют сразу три гранда английской Премьер-лиги. Об этом пишет «The Athletic».



По данным спортивного ресурса, предметный интерес к 22-летнему правому хавбеку проявляют «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». Все три клуба рассматривают возможность покупки игрока в следующее трансферное окно.



В сентябре прошлого года «нерадзурри» приобрели права на Ашрафа у «Реала» за 40 000 000 евро. Упомянутый источник утверждает, что сумма была разделена на несколько траншей, но и это не помогло итальянцам избежать проблем с выплатами. Их задолженность перед «сливочными» постоянно растёт, что в итоге может привести к вынужденному расставанию с Хакими.



На сегодняшний день рыночная стоимость марокканца оценивается в € 50 млн евро.



В 27 поединках за команду Антонио Конте одарённый полузащитник занёс в свой актив шесть голов и четыре ассиста.