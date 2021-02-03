Хакими может продолжить карьеру в АПЛ
Ашраф Хакими уже в ближайшее межсезонье может покинуть миланский «Интер». На футболиста сборной Марокко претендуют сразу три гранда английской Премьер-лиги. Об этом пишет «The Athletic».
По данным спортивного ресурса, предметный интерес к 22-летнему правому хавбеку проявляют «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». Все три клуба рассматривают возможность покупки игрока в следующее трансферное окно.
В сентябре прошлого года «нерадзурри» приобрели права на Ашрафа у «Реала» за 40 000 000 евро. Упомянутый источник утверждает, что сумма была разделена на несколько траншей, но и это не помогло итальянцам избежать проблем с выплатами. Их задолженность перед «сливочными» постоянно растёт, что в итоге может привести к вынужденному расставанию с Хакими.
На сегодняшний день рыночная стоимость марокканца оценивается в € 50 млн евро.
В 27 поединках за команду Антонио Конте одарённый полузащитник занёс в свой актив шесть голов и четыре ассиста.
Похожие новости:
Три английских топ-клуба интересовались у мадридского «Реала» о возможности приобретения защитника Ашрафа Хакими, сообщает 90 min. Речь...
Крайний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщается на...
По информации итальянских СМИ, «Интер» подписал контракт с защитником Ашрафом Хакими. Официально миланцы должны об этом объявить в...
2-летняя аренда Ашрафа Хакими в Дортмунд завершается этим летом. Немецкий клуб обратится к «Реалу» в попытке сохранить защитника:...
Сообщается, что миланский «Интер» близок к подписанию контракта с защитником мадридского «Реала» Ашрафом Хакими. Хакими,...