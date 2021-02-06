«РБ Лейпциг» выиграл борьбу у «Боруссии» Д за восходящую звезду «Аякса»
Мегаталанта «Аякса» Брайана Бробби, по всей видимости, ждёт повышение. Согласно сведениям «Bild», нидерландский футболист, чей договор с «божьими сыновьями» истекает 30 июня, готовится к переходу в состав немецкого гранда.
Сообщается, что 19-летний футболист согласовал условия личного контракта с «РБ Лейпциг», который в свою очередь выиграл борьбу за форварда у «Боруссии» из Дортмунда. Таким образом, летом Брайан присоединится к «быкам» в статусе свободного агента.
По ходу текущей кампании Бробби поучаствовал в 5 встречах Эредивизи и 1 матче Лиги чемпионов. В них он оформил 2 гола и 1 ассист. В 14 матчах за вторую команду «Аякса» молодой бомбардир записал на свой счёт 9 забитых мячей и 2 результативные передачи.
Портал «Transfermarkt» оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 000 000 евро.
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