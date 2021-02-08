Бывший нападающий «Зенита» Рондон в одном шаге от возвращения в Россию

Дата публикации: 08-02-2021

Хосе Саломон Рондон очень близок к переходу в ЦСКА, о чём передаёт «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.



Сообщается, что руководство «красно-синих» уже достигло договоренности о трансфере 31-летнего форварда. В ближайшее время игрок сборной Венесуэлы должен пройти медицинское обследование для российского клуба. Если не случится ничего неожиданного, стороны подпишут контракт.



На данный момент правами на Рондона владеет «Далянь Про», ряды которого он пополнил в 2019 году. За его переход из «Вест Бромвич Альбион» китайцы заплатили чуть более 18 миллионов евро. Помимо ВБА в Англии, Рондон играл за «Ньюкасл Юнайтед». Всего на его счету 140 игр в рамках Премьер-лиги и 35 голов.



В России Рондона наверняка помнят по выступлениям в «Зените» и казанском «Рубине». В обеих командах он регулярно забивал, а с «сине-бело-голубыми» выиграл чемпионат страны 2014/15.