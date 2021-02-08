«Ювентус» хочет увести у «Ромы» Дзаньоло
По сообщениям итальянских СМИ, ближайшим летом «Ювентус» может заключить сделку с «Ромой» по переходу Николо Дзаньоло.
За последний год 21-летний футболист пережил тяжелые времена из-за травм и еще не выходил на поле в сезоне 2020/21 после того, как в сентябре во второй раз в карьере порвал крестообразную связку колена.
В минувшем розыгрыше Серии А молодой итальянец отыграл за команду Паулу Фонсеки 26 поединков. В них он забил шесть голов и сделал две передачи.
Как сообщает «La Gazzetta dello Sport», серьезные травмы не помешали Дзаньоло привлечь внимание действующего чемпиона Италии «Ювентуса», который попытается заполучить футболиста в летнее трансферное окно.
До конца контракта Николо с римлянами остаётся еще три с половиной года, поэтому «бьянконери» придётся сделать боссам «Ромы» такое предложение, от которого они не смогут отказаться. К слову, эксперты сайта Transfermarkt.de оценивают рыночную стоимость одарённого хавбека в 45 000 000 евро.
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