Александр Головин попал в команду недели FIFA21

Дата публикации: 11-02-2021

Полузащитник «Монако» Александр Головин был включен в команду недели FIFA 21. В список попадают игроки, ярко проведшие минувшую неделю. На счету Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (4:3) три гола и одна голевая передача.

Это была его первая встреча в стартовом составе после травмы.

Помимо Головина в сборную недели попали также 19 других игроков. В частности, в список вошли защитник «Реала» Рафаэль Варан, нападающий «Милана» Анте Ребич, полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.