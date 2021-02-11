Александр Головин попал в команду недели FIFA21
Дата публикации: 11-02-2021
Полузащитник «Монако» Александр Головин был включен в команду недели FIFA 21. В список попадают игроки, ярко проведшие минувшую неделю. На счету Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (4:3) три гола и одна голевая передача.
Это была его первая встреча в стартовом составе после травмы.
Помимо Головина в сборную недели попали также 19 других игроков. В частности, в список вошли защитник «Реала» Рафаэль Варан, нападающий «Милана» Анте Ребич, полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.
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