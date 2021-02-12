Гвардиола признан лучшим тренером января в АПЛ
Дата публикации: 12-02-2021
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил награду лучшему наставнику января в премьер-лиге.
Под руководством 50-летнего специалиста «горожане» в январе провели 6 матчей в АПЛ и одержали шесть побед, возглавляя таблицу с 50 очками.
Гвардиола в 8-й раз в карьере получил награду лучшему тренеру месяца, столько же призов есть на счету Юргена Клоппа, Мартина О’Нила и Гарри Реднаппа.
Лучшим футболистом января в АПЛ стал полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. В январе хавбек провел 6 матчей и забил 5 мячей.
Гюндоган впервые в карьере получил эту награду.
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