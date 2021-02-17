  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ещё четыре клуба вступили в гонку полузащитника за «Боруссии» М

Дата публикации: 17-02-2021

Ещё четыре клуба вступили в гонку полузащитника за «Боруссии» М

Хавбек «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Флориан Нойхаус, которым, как сообщалось ранее, всерьёз интересуются «Бавария» и «Реал», привлёк внимание еще четырёх топ-клубов Европы.

Согласно информации «Kicker», 23-летний немца также желают приобрести «Манчестер Сити», «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус». По некоторым данным, в его соглашении с «жеребятами» есть пункт об отступных, равных 40 000 000 евро. Любой из потенциальных покупателей Флориана может воспользоваться данной опцией уже следующим летом.

Нойхаус является воспитанником клуба «Мюнхен 1860». В Мёнхенгладбах перебрался в 2017 году. В текущем розыгрыше Бундеслиги принял участие в 20 встречах, в которых записал на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.

Похожие новости:

  • «Бавария» готова продать Толиссо, чтобы купить Нойхауса
    «Бавария» готова продать Толиссо, чтобы купить Нойхауса
    Мюнхенская «Бавария» готова продать одного из своих хавбеков, чтобы заполучить игрока «Боруссии Менхенгладбах» Флориана Нойхауса, сообщает «Sport...
  • «Ливерпуль» проявляет интерес к Нересу и Ольмо
    «Ливерпуль» проявляет интерес к Нересу и Ольмо
    Руководство «красных» намерено усилить свой состав вингером амстердамкого «Аякса» Давидом Нересом, сообщается на портале...
  • «Бавария» хочет приобрести Семеду следующим летом
    «Бавария» хочет приобрести Семеду следующим летом
    Мюнхенская «Бавария» заинтересована в защитнике «Барселоны». По информации «Mundo Deportivo», следующим летом...
  • «Бавария» и «Ман Сити» заинтересовались Гейгером
    «Бавария» и «Ман Сити» заинтересовались Гейгером
    Футболист «Хоффенхайма» удостоился внимания со стороны двух топ-клубов Европы. Согласно сведениям «Sport1» (Германия),...
  • «Арсенал» и «Манчестер Сити» интересуются Эдегором
    «Арсенал» и «Манчестер Сити» интересуются Эдегором
    Хавбек «Реал Сосьедад» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», своей игрой привлек внимание клубов...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close