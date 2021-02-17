Ещё четыре клуба вступили в гонку полузащитника за «Боруссии» М

Дата публикации: 17-02-2021

Хавбек «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Флориан Нойхаус, которым, как сообщалось ранее, всерьёз интересуются «Бавария» и «Реал», привлёк внимание еще четырёх топ-клубов Европы.



Согласно информации «Kicker», 23-летний немца также желают приобрести «Манчестер Сити», «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус». По некоторым данным, в его соглашении с «жеребятами» есть пункт об отступных, равных 40 000 000 евро. Любой из потенциальных покупателей Флориана может воспользоваться данной опцией уже следующим летом.



Нойхаус является воспитанником клуба «Мюнхен 1860». В Мёнхенгладбах перебрался в 2017 году. В текущем розыгрыше Бундеслиги принял участие в 20 встречах, в которых записал на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.