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Давид Алаба объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Дата публикации: 17-02-2021

Давид Алаба объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Сага с возможным отъездом Давида Алабы с «Альянц Арены» подошла к концу. Во вторник, 16 февраля, футболист сборной Австрии выступил с заявлением о своём будущем в мюнхенской «Баварии».

«Я очень долго думал, как поступить, и в конечном счёте решил, что пришло время принять новый вызов. Я видел, что многие в клубе делали все, чтобы убедить меня остаться, но после 13 лет в «Баварии» мне захотелось попробовать что-то новое», - цитирует 28-летнего защитника пресс-служба «красных».

Ранее испанская и немецкая пресса сообщала, что Алаба согласовал контракт с мадридским «Реалом» до 2025 года, ряды которого он пополнит летом в статусе свободного агента.

По последней информации, в межсезонье «Бавария» намерена оформить трансфер англичанина Макса Ааронса. В свои 21 год крайний защитник является основным игроком «Норвич Сити». В этом сезоне он был задействован в 29 всречах Чемпионшипа (1 гол и 3 результативные передачи).

Рыночная стоимость Ааронса оценивается в 20 млн евро.

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