«Интер» намерен продлить контракт Лаутаро Мартинеса

Дата публикации: 17-02-2021

Центральный нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес готов заключить новое соглашение с миланским клубом, об этом утверждает издание «Football Italia».



Известно, что стороны договорились о долгосрочном контракте (до лета 2024 года), по которому зарплата 23-летнего аргентинца составит € 4 500 000 в год. Сейчас он получает около 2,5 млн. Плюс к этому нападающий сможет рассчитывать на бонусные отчисления (за выполнения определенных целей).



Однако взамен на повышение зарплаты руководство «нерадзурри» добавит в контракт футболиста новый пункт, согласно которому, главные конкуренты «Интера» по Серии А – «Ювентус» и «Милан», смогут заполучить Лаутаро выложив за его трансфер не менее 150 миллионов евро.



Напомним, летом 2018 года «Интер» заплатил за результативного форварда аргентинскому «Расингу» 25 000 000 евро. С тех пор его ценник вырос до 70 миллионов в той же валюте (источник: transfermarkt.de).



В этом сезоне в активе Мартинеса 13 голов и 7 ассистов, оформленных в 32 матчах во всех клубных турнирах.