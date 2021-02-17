«Интер» намерен продлить контракт Лаутаро Мартинеса
Центральный нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес готов заключить новое соглашение с миланским клубом, об этом утверждает издание «Football Italia».
Известно, что стороны договорились о долгосрочном контракте (до лета 2024 года), по которому зарплата 23-летнего аргентинца составит € 4 500 000 в год. Сейчас он получает около 2,5 млн. Плюс к этому нападающий сможет рассчитывать на бонусные отчисления (за выполнения определенных целей).
Однако взамен на повышение зарплаты руководство «нерадзурри» добавит в контракт футболиста новый пункт, согласно которому, главные конкуренты «Интера» по Серии А – «Ювентус» и «Милан», смогут заполучить Лаутаро выложив за его трансфер не менее 150 миллионов евро.
Напомним, летом 2018 года «Интер» заплатил за результативного форварда аргентинскому «Расингу» 25 000 000 евро. С тех пор его ценник вырос до 70 миллионов в той же валюте (источник: transfermarkt.de).
В этом сезоне в активе Мартинеса 13 голов и 7 ассистов, оформленных в 32 матчах во всех клубных турнирах.
Похожие новости:
«Аристократы» заинтересованы в подписании талантливого аргентинца. Как сообщает издание «Evening Standard», центрфорвард...
Миланский «Интер» не собирается расставаться со своим нападающим Лаутаро Мартинесом в ближайшее время. Единственный способ заполучить...
«Интер» не оставляет попыток подписать новый контракт со своим звездным форвардом Лаутаро Мартинесом, за которым охотятся многие...
Итальянский журналист Николо Скира делится подробностями переговоров по трансферу Лаутаро Мартинеса из «Интера» в...
Нападающий «Интера» может продолжить карьеру в составе каталонского клуба. По ходу текущего сезона скауты «Барселоны» уже...