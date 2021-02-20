«Ливерпуль» намерен перехватить трансферную цель «МЮ» и «МС»
На центрбека «Фиорентины» Николу Миленковича появился еще один претендент. Как сообщает «Fiorentina News» со ссылкой на «Football Italia», 23-летний сербский исполнитель привлёк внимание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Ранее стало известно, что в услугах футболиста заинтересованы оба манчестерских гранда – «Сити» и «Юнайтед». По данным издания, немецкий наставник «мерсисайдцев» попросил своих боссов раскошелиться на трансфер Миленковича, чтобы усилить одну из наиболее проблемных позиций в команде. В данный момент в лазарете «Ливерпуля» пребывают сразу три центральных защитника – Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип.
Контракт Николы с «Фиорентиной» в силе до 30.06.2022, но не исключено, что уже со следующего лета он будет выступать на Туманном Альбионе.
Авторитетный интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает рыночную стоимость Николы в 28 000 000 евро.
Похожие новости:
Защитник сборной Сербии попал в сферу интересов каталонского клуба. По информации «Football Italia», «Барселона» рассчитывает...
Стало известно о планах «Ювентуса» относительно центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. По информации...
Тяжёлая травма Вирджила ван Дейк и недавнее повреждение Фабиньо заставили руководство «Ливерпуля» задуматься о приобретении центрального...
Московский ЦСКА рассмотрит продажу Николы Влашича в «Наполи» при условии, что итальянская сторона сделает такое предложение, которое...
Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в шаге от подписания форварда «Фиорентины» Калинича. Как сообщает Football Italia, клубы...