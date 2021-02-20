«Ливерпуль» намерен перехватить трансферную цель «МЮ» и «МС»

Дата публикации: 20-02-2021

На центрбека «Фиорентины» Николу Миленковича появился еще один претендент. Как сообщает «Fiorentina News» со ссылкой на «Football Italia», 23-летний сербский исполнитель привлёк внимание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.



Ранее стало известно, что в услугах футболиста заинтересованы оба манчестерских гранда – «Сити» и «Юнайтед». По данным издания, немецкий наставник «мерсисайдцев» попросил своих боссов раскошелиться на трансфер Миленковича, чтобы усилить одну из наиболее проблемных позиций в команде. В данный момент в лазарете «Ливерпуля» пребывают сразу три центральных защитника – Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип.



Контракт Николы с «Фиорентиной» в силе до 30.06.2022, но не исключено, что уже со следующего лета он будет выступать на Туманном Альбионе.



Авторитетный интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает рыночную стоимость Николы в 28 000 000 евро.