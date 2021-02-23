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СМИ: Доннарумма станет игроком «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 23-02-2021

СМИ: Доннарумма станет игроком «Манчестер Юнайтед»

Боссы «Манчестер Юнайтед» договорились о сотрудничестве с голкипером «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой, о чём сообщается на страницах издания «Todofichaies».

Отмечается, что 21-летний итальянец решил не продлевать контракт с «россонери» и принял предложение английского гранда. Таким образом, уже следующим летом он присоединится к команде Уле-Гуннара Сульшера на правах свободного агента.

Также известно, что «манкунианцы», скорее всего, выставят на трансфер своего первого номера Давида Де Хеа, интерес к которому есть со стороны «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и «Ювентуса».

В сезоне 2020/21 сыграл в 30 поединках во всех турнирах, пропустив 38 мячей.

Сайт Transfernarkt.de оценивает Доннарумму в 60 000 000 евро.

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