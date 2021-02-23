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«Динамо» К вновь пытается подписать Бупендзу

Дата публикации: 23-02-2021

«Динамо» К вновь пытается подписать Бупендзу

Киевляне по-прежнему хотят усилить свою атаку лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата Турции.

Как пишет «Beyaz Gundem», «Динамо» намеревается снова сесть за стол переговоров с «Хайтаспором», чтобы обсудить переход Аарона Бупендзы. Этой зимой украинский топ-клуб уже предлагал за 24-летнего габонца 9 млн евро в рассрочку, на что руководство «бело-бордовых» ответило отказом.

Источник уверяет, что в этот раз киевляне подключат к потенциальной сделке своего центрфорварда Жерсона Родригеса, которым как раз таки интересуется турецкая сторона.

До закрытия зимнего трансферного окна в Украине осталось не так много времени. Крайний срок для осуществления перехода – 2 марта.

Бупендза выступает за «Хатайспор» с лета 2020 года (пришёл свободным агентом). До этого защищал цвета французского «Бордо». В 23 матчах Суперлиги забил 18 голов.

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