Агуэро ведёт переговоры с «Барсой», «Юве» и «Интером»
Центрфорвард сборной Аргентины Серхио Агуэро готовится к смене клубной прописки. По информации «El Chiringuito TV», 32-летний голеадор, чей действующий трудовой договор с «Манчестер Сити» подходит к концу 30 июня, пока не собирается покидать Европу.
Сообщается, что футболист может продолжить карьеру в рядах каталонской «Барселоны», туринского «Ювентуса» или миланского «Интернационале».
В одном из недавних интервью сам Серхио говорил, что пока не знает, в футболке какого клуба он будет играть в следующем сезоне.
Напомним, Агуэро оказался в «МС» в 2011 году, перейдя из «Атлетико» (Мадрид) за 40 млн евро. В составе «горожан» аргентинский нападающий провел 379 матчей, отметившись 256 голами и 73 ассистами.
Известный портал «Transfermarkt» оценивает трансферную стоимость многоопытного игрока ровно в 35 000 000 евро.
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