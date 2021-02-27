«Боруссия» хочет подписать форварда «Реал Сосьедада»
Шведский нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак летом может вновь перебраться в дортмундскую «Боруссию». По информации «Sky Sports», немецкий гранд уже подал запрос на счёт 21-летнего игрока в испанский клуб.
Предполагается, что в стане «шмелей» перспективный форвард заменит Эрлинга Холанду, если тот решит уйти на повышение. Интерес к норвежцу приписывают сразу нескольким ведущим клубам Европы.
Исак является воспитанником АИКа. Зимой 2017 года «Боруссия» выложила за его трансфер 8,6 миллиона евро. В 2019 году молодой футболист был продан «Сосьедаду» за 6 500 000 евро. На сегодняшний день его ориентировочная трансферная стоимость оценивается в € 22 млн.
Во всех турнирах сезона-2020/21 Александер провёл 30 матчей, в которых стал автором 12 забитых мячей и 2 ассистов.
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