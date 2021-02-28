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«Эвертон» ведет переговоры с «Норвичем» по Ааронсу

Дата публикации: 28-02-2021

«Эвертон» ведет переговоры с «Норвичем» по Ааронсу

«Эвертон» планирует приобрести 21-летнего Макса Ааронса из «Норвича». Информацией о возможном трансфере поделился Фабрицио Романо.

Журналист сообщил, что представители «ирисок» уже начали переговоры с руководством «канареек» относительно перехода правого защитника.

Однако футболист может и не переехать на «Гудисон Парк», поскольку на него претендуют и другие клубы. Так, трансфер фулбека рассматривают боссы «Манчестер Юнайтед». Интерес к Ааронсу «красные дьяволы» проявляют уже несколько месяцев.

Ранее с представителями «Норвича» контактировала и «Бавария», но мюнхенцев отпугнула слишком большая сумма сделки. За своего игрока «канарейки» запросили 35 миллионов евро.

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