«Эвертон» ведет переговоры с «Норвичем» по Ааронсу
Дата публикации: 28-02-2021
«Эвертон» планирует приобрести 21-летнего Макса Ааронса из «Норвича». Информацией о возможном трансфере поделился Фабрицио Романо.
Журналист сообщил, что представители «ирисок» уже начали переговоры с руководством «канареек» относительно перехода правого защитника.
Однако футболист может и не переехать на «Гудисон Парк», поскольку на него претендуют и другие клубы. Так, трансфер фулбека рассматривают боссы «Манчестер Юнайтед». Интерес к Ааронсу «красные дьяволы» проявляют уже несколько месяцев.
Ранее с представителями «Норвича» контактировала и «Бавария», но мюнхенцев отпугнула слишком большая сумма сделки. За своего игрока «канарейки» запросили 35 миллионов евро.
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