«МЮ» намерен продлить контракт с Байи

Дата публикации: 01-03-2021

Источник в «The Sun» сообщил, что «Манчестер Юнайтед» планирует сохранить у себя ивуарийца Эрика Байи. Руководство клуба уже приступило к обсуждению деталей продления контракта.



По данным источника, договор с 26-летним защитником планируется пролонгировать на 3 года. Однако рассматривается вариант и с отказом Байи от нового контракта. В этом случае «Ман Юнайтед» попытается продать футболиста в следующее трансферное окно, поскольку соглашение с игроком действует до лета 2022 года.



На счету Байи в текущем сезоне 13 игр за «красных дьяволов», в которых центрбек отметился одной результативной передачей. Стоимость ивуарийца, по данным ресурса «Transfermarkt.com», составляет 17,5 миллиона евро.