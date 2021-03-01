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«Барселона» заинтересована в покупке защитника «Интера» Бастони

Дата публикации: 01-03-2021

«Барселона» заинтересована в покупке защитника «Интера» Бастони

В летнее межсезонье «Барселона» намерена усилиться Алессандро Бастони, являющимся игроком «Интера». Информацию по возможному трансферу опубликовал источник «Goal», ссылаясь на издание «Calciomercato».

«Сине-гранатовые» готовы предложить 21-летнему защитнику долгосрочное соглашение. Итальянский клуб не планирует продавать футболиста, потому итоговая сумма трансфера может быть весьма внушительной (не менее 60 миллионов евро).

В «Интер» Алессандро Бастони перебрался в 2017 году, а его контракт с клубом действует до 2023 года.

Защитник является игроком основы «нерадзурри». В этом сезоне в составе итальянской команды он провел 28 матчей, сделав 3 результативные передачи.

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