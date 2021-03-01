Джеррард может сменить Клоппа в «Ливерпуле»
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард может вернуться в родной клуб в качестве тренера.
Как утверждает «Mirror», боссы «красных» ведут поиски нового наставника для своей команды, так как уже после этого сезона Юрген Клопп может оставить свой пост ради работы в сборной Германии.
Напомним, Джеррард защищал цвета «Ливерпуля» с 1998 по 2015 год. С 2002 года носил капитанскую повязку. Доигрывал карьеру в американском «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2018 году возглавил шотландский «Рейнджерс». В текущей кампании его подопечные уверенно лидируют в чемпионате страны, а также продолжают вести борьбу за трофей в Лиге Европы.
Клопп принял «мерсисайдцев» осенью 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» сумел стать чемпионом Англии, и добыл кубок Лиги чемпионов. Его контрактное соглашение с англичанами рассчитано до середины 2024 года.
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