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Джеррард может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Дата публикации: 01-03-2021

Джеррард может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард может вернуться в родной клуб в качестве тренера.

Как утверждает «Mirror», боссы «красных» ведут поиски нового наставника для своей команды, так как уже после этого сезона Юрген Клопп может оставить свой пост ради работы в сборной Германии.

Напомним, Джеррард защищал цвета «Ливерпуля» с 1998 по 2015 год. С 2002 года носил капитанскую повязку. Доигрывал карьеру в американском «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2018 году возглавил шотландский «Рейнджерс». В текущей кампании его подопечные уверенно лидируют в чемпионате страны, а также продолжают вести борьбу за трофей в Лиге Европы.

Клопп принял «мерсисайдцев» осенью 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» сумел стать чемпионом Англии, и добыл кубок Лиги чемпионов. Его контрактное соглашение с англичанами рассчитано до середины 2024 года.

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