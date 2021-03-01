Головин догнал Неймара по системе «гол+пас» в сезоне Лиги 1
В воскресенье, 28 февраля, «Монако» на своём поле принимал «Брест». Встреча завершилась победой «монегасков» со счётом 2:0. Авторами голов стали Стеван Йоветич (76’ минута) и Кевин Фолланд (90’). Причем оба раза в роли ассистента выступил россиянин Александр Головин.
Любопытно, что в 11 встречах (провёл на поле 391 минуту) чемпионата Франции игрок сборной России записал на свой счёт десять результативных действий по системе «гол+пас» – 4 забитых мяча и 6 результативных передач. По этому показателю он сравнялся со звездой «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаром, который также был задействован 11 раз (865 мин.), став автором 6 голов и 4 ассистов.
После 27 игр Лиги 1 у подопечных Нико Ковача 55 очков (5 место). У лидера соревнования «Лилля» 58 баллов и матч в запасе.
Похожие новости:
Хавбек российской сборной Александр Головин покинул московский ЦСКА и пополнил «Монако»....
Футбольный клуб «Монако» в составе которого выступает полузащитник национальной сборной России Александр Головин может лишиться главного...
Хавбек «Монако» Александр Головин рискует пропустить ближайший матч с участием своей национальной сборной. Об этом в понедельник, 11...
Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович продолжает демонстрировать потрясающую результативность и это несмотря на то, что 3 октября он отметит...
Полузащитник ФК «Монако» и национальной сборной России Александр Головин находится под пристальным наблюдением главного клуба Франции...