Головин догнал Неймара по системе «гол+пас» в сезоне Лиги 1

Дата публикации: 01-03-2021

В воскресенье, 28 февраля, «Монако» на своём поле принимал «Брест». Встреча завершилась победой «монегасков» со счётом 2:0. Авторами голов стали Стеван Йоветич (76’ минута) и Кевин Фолланд (90’). Причем оба раза в роли ассистента выступил россиянин Александр Головин.



Любопытно, что в 11 встречах (провёл на поле 391 минуту) чемпионата Франции игрок сборной России записал на свой счёт десять результативных действий по системе «гол+пас» – 4 забитых мяча и 6 результативных передач. По этому показателю он сравнялся со звездой «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаром, который также был задействован 11 раз (865 мин.), став автором 6 голов и 4 ассистов.



После 27 игр Лиги 1 у подопечных Нико Ковача 55 очков (5 место). У лидера соревнования «Лилля» 58 баллов и матч в запасе.