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Полиция арестовала экс-президента «Барселоны» Бартомеу

Дата публикации: 02-03-2021

Полиция арестовала экс-президента «Барселоны» Бартомеу

В Twitter «El Larguero» появилась информация о задержании Бартомеу, ранее занимавшего пост президента «Барселоны». Помимо него, полиция арестовала Романа Понти, отвечавшего за юридические операции «сине-гранатовых» и бывшего гендиректора команды Оскара Грау.

Напомним, первого марта в головном офисе «каталонцев» начались масштабные обыски. Задержания экс-руководителей клуба связывают именно с ними.

Минувшей зимой бывшие функционеры «Барселоны» намеренно организовали компанию с целью оклеветать лиц, подвергающих критике работу Бартомеу в команде. От ее действия пострадали лидеры клуба: аргентинец Месси и испанец Пике. Сам экс-президент отрицал связи с данной компанией.

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