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Британия готова принять все матчи «Евро-2020» и поборется за «ЧМ-2030»

Дата публикации: 03-03-2021

Британия готова принять все матчи «Евро-2020» и поборется за «ЧМ-2030»

Британский премьер заявил о готовности страны провести «Евро-2020». Кроме того, Борис Джонсон рассказал о намерении принять и мировое первенство 2030 года.

Коронавирусная пандемия внесла серьезные коррективы в расписание футбольных турниров. «Евро-2020» перенесли на 2021 год, а представители УЕФА так и не огласили список городов, в которых состоятся матчи европейского чемпионата.

В условиях неопределенности британский премьер в интервью изданию «The Sun» заявил, что благодаря масштабной вакцинации в стране могут пройти куда больше встреч, чем было запланировано ранее. Власти страны поддержат УЕФА в случае переноса отдельных игр в Британию. Также Джонсон сообщил о желании провести ЧМ-2030 совместно с Ирландией.

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