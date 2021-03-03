Британия готова принять все матчи «Евро-2020» и поборется за «ЧМ-2030»
Дата публикации: 03-03-2021
Британский премьер заявил о готовности страны провести «Евро-2020». Кроме того, Борис Джонсон рассказал о намерении принять и мировое первенство 2030 года.
Коронавирусная пандемия внесла серьезные коррективы в расписание футбольных турниров. «Евро-2020» перенесли на 2021 год, а представители УЕФА так и не огласили список городов, в которых состоятся матчи европейского чемпионата.
В условиях неопределенности британский премьер в интервью изданию «The Sun» заявил, что благодаря масштабной вакцинации в стране могут пройти куда больше встреч, чем было запланировано ранее. Власти страны поддержат УЕФА в случае переноса отдельных игр в Британию. Также Джонсон сообщил о желании провести ЧМ-2030 совместно с Ирландией.
Похожие новости:
Глава Швейцарского футбольного союза: отменённый матч с Украиной провести в 2021-м невозможно
Доминик Блан, возглавляющий футбольный союз Швейцарии, дал свои комментарии по поводу ситуации, связанной с отменённой встречей против Украины:...
Доминик Блан, возглавляющий футбольный союз Швейцарии, дал свои комментарии по поводу ситуации, связанной с отменённой встречей против Украины:...
Евро-2020: Уэмбли может принять полуфиналы и финал
Главная английская футбольная арена объявила готовность на счёт организации решающих поединков европейского первенства 2020 года. Напомним, Евро-2020...
Главная английская футбольная арена объявила готовность на счёт организации решающих поединков европейского первенства 2020 года. Напомним, Евро-2020...
UEFA перенес чемпионат Европы-2020 на год
Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен был...
Как и ожидалось, в связи с пандемией коронавируса, УЕФА пришлось пересмотреть сроки проведения Евро-2020. Напомним, что чемпионат европы должен был...
На следующей неделе УЕФА определится с датами и местами проведения ЛЧ и ЛЕ
В среду, 17-го июня, состоится онлайн конференция Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На официальном сайте...
В среду, 17-го июня, состоится онлайн конференция Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На официальном сайте...
Российская премьер лига возобновится с 21 июня 2020 года
На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон Тинькофф РПЛ 2019/20 с 21 июня 2020 года. Структура календаря возобновляемого...
На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон Тинькофф РПЛ 2019/20 с 21 июня 2020 года. Структура календаря возобновляемого...